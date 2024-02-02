Затримано жителя Снігурівки за співпрацю з окупантами. Фото: СБУ

На Миколаївщині затримали жителя Снігурівки. Його підозрюють у співпраці з окупантами.

Про це повідомили у Службі безпеки України.

За даними правоохоронців, під час окупації Снігурівщини, чоловік допомагав росіянам перевіряти місцевих жителів, які намагалися виїхати на безпечні території.

«Для цього зловмисник добровільно зголосився «чергувати» на російських блокпостах, що були розташовані на виїздах з населеного пункту. Там він зі зброєю в руках зупиняв автомобілі українців та відбирав у них мобільні телефони, паспорти та інші документи для «перевірки». Потім фігурант виводив людей з авто і пропонував їм залишитись на окупованій частині регіону та співпрацювати з рашистами», — йдеться у повідомленні.

Також чоловіка підозрюють у тому, що на блокпостах «конфісковував» у місцевих автівки, гроші ті інші цінні речі.

Під час звільнення Снігурівки росіяни кинули свого «товариша» та втікли. У СБУ зазначають, що підозрюваний довго намагався переховуватись на території Снігурівщини та часто переїжджав. Проте його вдалося розшукати та затримати.

На підставі зібраних доказів слідчі повідомили фігуранту про підозру за частиною 1 статті 111-2 Кримінального кодексу України (пособництво державі-агресору). Наразі він під вартою. Йому загрожує до 12 років тюрми.

Затримано жителя Снігурівки за співпрацю з окупантами. Фото: СБУ

Раніше повідомлялося, що апеляційний суд залишив в силі вирок жительці Миколаївщини, засудженій до 6 років тюрми за колабораціонізм.

Нагадаємо, на Миколаївщині судитимуть жителя Снігурівки, який допомагав окупантам продавати крадені у місцевих автозапчастини.

Також повідомлялося, що 44-річному мешканцю міста Снігурівка Баштанського району заочно повідомлено про підозру у колабораційній діяльності (частина 5 статті 111-1 КК України).

Ще один житель Снігурівки, який за час окупації співпрацював з окупантами, намагався дати правоохоронцям хабар в розмірі тисячі доларів, аби «налагодити з ними контакт» та пом’якшити хід слідчих дій.