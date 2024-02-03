У ніч на 3 лютого противник атакував 14 ударними БпЛА типу «Shahed-136/131» та двома керованими ракетами Х-59. Військовим вдалося знищити 9 ворожих безпілотників. Військовим вдалося знищити 9 ворожих безпілотників.
Про це повідомили Повітряні сили ЗСУ.
За інформацією військових, значну частину «Шахедів» ворог спрямував по об’єктах енергетичної інфраструктури на Дніпропетровщині.
«Мобільними вогневими групами Повітряних Сил та Сил оборони України знищено 9 ворожих БпЛА у межах Дніпропетровської, Одеської, Миколаївської та Житомирської областей», — йдеться в повідомленні.
Окупанти запускали безпілотники з кількох напрямків: Приморсько-Ахтарськ в РФ та Чауда у Криму.
Також росіяни атакували Україну двома керованими авіаційними ракетами Х-59 з Бєлгородської області РФ, їх не вдалося збити.
Нагадаємо, в ніч на 2 лютого російська армія атакувала Криворізький район Дніпропетровщини безпілотниками. Це призвело до знеструмлення більш ніж 40 тисяч абонентів. Зокрема, двох шахт. Під землею залишилися понад 100 робітників.
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У ніч на 3 лютого противник атакував 14 ударними БпЛА типу «Shahed-136/131» та двома керованими ракетами Х-59. Військовим вдалося знищити 9 ворожих безпілотників. Військовим вдалося знищити 9 ворожих безпілотників.
Про це повідомили Повітряні сили ЗСУ.
За інформацією військових, значну частину «Шахедів» ворог спрямував по об’єктах енергетичної інфраструктури на Дніпропетровщині.
«Мобільними вогневими групами Повітряних Сил та Сил оборони України знищено 9 ворожих БпЛА у межах Дніпропетровської, Одеської, Миколаївської та Житомирської областей», — йдеться в повідомленні.
Окупанти запускали безпілотники з кількох напрямків: Приморсько-Ахтарськ в РФ та Чауда у Криму.
Також росіяни атакували Україну двома керованими авіаційними ракетами Х-59 з Бєлгородської області РФ, їх не вдалося збити.
Нагадаємо, в ніч на 2 лютого російська армія атакувала Криворізький район Дніпропетровщини безпілотниками. Це призвело до знеструмлення більш ніж 40 тисяч абонентів. Зокрема, двох шахт. Під землею залишилися понад 100 робітників.
|
Пропаганда російської імперії під час Першої світової війни та її сучасний відповідник: корені злаВіталій Новіков
|
|
Медіа Миколаєва на шляху розвитку: стратегії та навчання роботи з грантамиКатерина Середа
|
|
Мені болить. Зникаюча природаОлена Горячева
|
|
Про результати SpaceX у 2023 та плани на 2024 рікМаксим Павловський
|
|
Деколонізація Миколаєва: Про Фалєєва та ДекабристівІлля Зелінський
|