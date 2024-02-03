У ніч на 3 лютого противник атакував 14 ударними БпЛА типу «Shahed-136/131» та двома керованими ракетами Х-59. Військовим вдалося знищити 9 ворожих безпілотників. Військовим вдалося знищити 9 ворожих безпілотників.

Про це повідомили Повітряні сили ЗСУ.

За інформацією військових, значну частину «Шахедів» ворог спрямував по об’єктах енергетичної інфраструктури на Дніпропетровщині.

«Мобільними вогневими групами Повітряних Сил та Сил оборони України знищено 9 ворожих БпЛА у межах Дніпропетровської, Одеської, Миколаївської та Житомирської областей», — йдеться в повідомленні.

Окупанти запускали безпілотники з кількох напрямків: Приморсько-Ахтарськ в РФ та Чауда у Криму.

Фото з Telegram-каналу Повітряних Сил ЗСУ

Також росіяни атакували Україну двома керованими авіаційними ракетами Х-59 з Бєлгородської області РФ, їх не вдалося збити.

Нагадаємо, в ніч на 2 лютого російська армія атакувала Криворізький район Дніпропетровщини безпілотниками. Це призвело до знеструмлення більш ніж 40 тисяч абонентів. Зокрема, двох шахт. Під землею залишилися понад 100 робітників.