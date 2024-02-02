В ніч на 2 лютого російська армія атакувала Криворізький район Дніпропетровщини безпілотниками.
Про це повідомив голова Дніпропетровської обласної військової адміністрації Сергій Лисак.
Три шахеди збили оборонці з Повітряного командування «Схід». Але є і влучання БпЛА.
Це призвело до знеструмлення більш ніж 40 тисяч абонентів. Зокрема, двох шахт. Під землею залишилися понад 100 робітників. Частину з них вже підняли на поверхню, додав Сергій Лисак.
В НЕК «Укренерго» зазначили, що внаслідок атаки було пошкоджено підстанцію, через що відбулося знеструмлення.
«В ніч на 2 лютого Росія здійснила новий масований дроновий удар по південним та центральним областям України. На жаль, є пошкодження на одній з підстанцій НЕК «Укренерго». У місті Кривий Ріг знеструмлені побутові та промислові споживачі», — йдеться в дописі.
Раніше повідомлялося, що росіяни обстріляли Миколаївський та Баштанський райони Миколаївської області.
Нагадаємо, днями росіяни пошкодили сільськогосподарське підприємство та будівлю магазину у Миколаївській області. Внаслідок атаки спалахнула пожежа, одна людина дістала поранення.
|
Пропаганда російської імперії під час Першої світової війни та її сучасний відповідник: корені злаВіталій Новіков
|
|
Медіа Миколаєва на шляху розвитку: стратегії та навчання роботи з грантамиКатерина Середа
|
|
Мені болить. Зникаюча природаОлена Горячева
|
|
Про результати SpaceX у 2023 та плани на 2024 рікМаксим Павловський
|
|
Деколонізація Миколаєва: Про Фалєєва та ДекабристівІлля Зелінський
|
В ніч на 2 лютого російська армія атакувала Криворізький район Дніпропетровщини безпілотниками.
Про це повідомив голова Дніпропетровської обласної військової адміністрації Сергій Лисак.
Три шахеди збили оборонці з Повітряного командування «Схід». Але є і влучання БпЛА.
Це призвело до знеструмлення більш ніж 40 тисяч абонентів. Зокрема, двох шахт. Під землею залишилися понад 100 робітників. Частину з них вже підняли на поверхню, додав Сергій Лисак.
В НЕК «Укренерго» зазначили, що внаслідок атаки було пошкоджено підстанцію, через що відбулося знеструмлення.
«В ніч на 2 лютого Росія здійснила новий масований дроновий удар по південним та центральним областям України. На жаль, є пошкодження на одній з підстанцій НЕК «Укренерго». У місті Кривий Ріг знеструмлені побутові та промислові споживачі», — йдеться в дописі.
Раніше повідомлялося, що росіяни обстріляли Миколаївський та Баштанський райони Миколаївської області.
Нагадаємо, днями росіяни пошкодили сільськогосподарське підприємство та будівлю магазину у Миколаївській області. Внаслідок атаки спалахнула пожежа, одна людина дістала поранення.
|
Пропаганда російської імперії під час Першої світової війни та її сучасний відповідник: корені злаВіталій Новіков
|
|
Медіа Миколаєва на шляху розвитку: стратегії та навчання роботи з грантамиКатерина Середа
|
|
Мені болить. Зникаюча природаОлена Горячева
|
|
Про результати SpaceX у 2023 та плани на 2024 рікМаксим Павловський
|
|
Деколонізація Миколаєва: Про Фалєєва та ДекабристівІлля Зелінський
|