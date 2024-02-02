В ніч на 2 лютого російська армія атакувала Криворізький район Дніпропетровщини безпілотниками.

Про це повідомив голова Дніпропетровської обласної військової адміністрації Сергій Лисак.

Три шахеди збили оборонці з Повітряного командування «Схід». Але є і влучання БпЛА.

Це призвело до знеструмлення більш ніж 40 тисяч абонентів. Зокрема, двох шахт. Під землею залишилися понад 100 робітників. Частину з них вже підняли на поверхню, додав Сергій Лисак.

В НЕК «Укренерго» зазначили, що внаслідок атаки було пошкоджено підстанцію, через що відбулося знеструмлення.

«В ніч на 2 лютого Росія здійснила новий масований дроновий удар по південним та центральним областям України. На жаль, є пошкодження на одній з підстанцій НЕК «Укренерго». У місті Кривий Ріг знеструмлені побутові та промислові споживачі», — йдеться в дописі.

Раніше повідомлялося, що росіяни обстріляли Миколаївський та Баштанський райони Миколаївської області.

Нагадаємо, днями росіяни пошкодили сільськогосподарське підприємство та будівлю магазину у Миколаївській області. Внаслідок атаки спалахнула пожежа, одна людина дістала поранення.