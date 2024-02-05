Радяньський вертоліт Мі-8, фото з відкритих джерел

У неділю, 4 лютого, у РФ перестав виходити на зв'язок вертоліт міністерства надзвичайних ситуацій Мі-8. Вночі, 5 лютого, стало відомо, що він впав на поверхню Онезького озера і пішов під лід.

Про це повідомляють у МНС Росії.

«У Карелії рятувальники МНС рРосії на снігоходах та суднах на повітряній подушці обстежили акваторію в районі села Дерев'яне. Уламки вертольота виявлені за 11 кілометрів від берега на глибині до 50 метрів», – йдеться у повідомленні.

Створено оперативний штаб та комісію з розслідування авіапригоди.

Попередньо, екіпаж вертольоту, який складався з трьох осіб, загинув. Зазначається, що він перестав виходити на зв'язок, коли здійснював тренувальний політ.

Падіння Іл-76

Нагадаємо, військовий літак Іл-76 впав вранці 24 січня у Бєлгородській області. За даними Міноборони Росії, він перевозив українських полонених. Водночас в українських ЗМІ з’явилася інформація, що на борту були ракети до ЗРК С-300.

Губернатор регіону Вячеслав Гладков підтвердив, що у Корочанському районі сталася якась надзвичайна подія і він їде на місце інциденту.

Пізніше у ГУР підтвердили, що 24 січня мав відбутися обмін полоненими між РФ та Україною.

Водночас журналісти проєкту «Схеми» заявили, що встановили прізвища членів екіпажу російського літака Іл-76, що впав у Бєлгородській області РФ 24 січня. Загибель щонайменше трьох із них підтвердили їхні родичі.

За інформацією журналістів, екіпаж належав до 117 військово-транспортного авіаційного полку, що дислокується в Оренбурзі. «Схеми» стверджують, що отримали імена шести людей, які мали супроводжувати цей політ, верифікували їхні посади та належність до військової авіації.

РФ скликала термінове засідання Ради Безпеки ООН через падіння літака Іл-76 в Бєлгородській області.

Президент України Володимир Зеленський, в свою чергу, заявив, що Україна наполягатиме на міжнародному розслідуванні ситуації навколо падіння російського літака Іл-76.

25 січня росіяни знайшли на місці аварії Іл-76 у Бєлгородській області прилад реєстрації параметрів польоту та мовний самописець.

Як розповів представник Головного управління розвідки Міністерства оборони України Андрій Юсов, на борту літака Іл-76, який напередодні впав у Бєлгородській області Росії, мали перебувати російські високопосадовці, однак в останній момент ФСБ заборонила їм сідати на борт. Він також зазначив, що на відео з місця падіння літака не видно рештків людських тіл. А до місцевого моргу у Бєлгороді напередодні доставили лише п’ять тіл, що свідчить про кількість особового складу екіпажу.

25 січня військовий експерт Роман Світан зазначив, що російський літак Іл-76 з великою ймовірністю збила ракета С-300, яка була направлена на Харків.