У Херсоні через обстріл виникла пожежа. Фото: ДСНС у Миколаївській області

Російська армія вночі, 5 лютого обстріляла Херсонську область. П'ятеро людей загинули, ще одна людина поранена.

Про це повідомляє голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін.

Зазначається, що росіяни 16 разів стріляли по Херсонській області, випустивши 181 снаряд. Ворог використав артилерію, міномети, танки, ракетні системи залпового вогню та БпЛА.

«Російські військові поцілили у житлові квартали населених пунктів області та припортову інфраструктуру», — йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, що у ніч на 5 лютого російські війська били по Херсону. Через ворожу атаку виникло дві пожежі.