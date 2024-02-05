У ніч на 5 лютого російські війська били по Херсону. Через ворожу атаку виникло дві пожежі.

Про це повідомляє керівник Херсонської обласної військової адміністрації Олександр Прокудін та ДСНС України.

У Херсоні через обстріл виникла пожежа. Фото: ДСНС у Миколаївській області

За словами працівників ДСНС, ворог прицільно вдарив по одному з житлових кварталів міста. Пожежі виникли в приватних будинках одразу за двома адресами.

«Незважаючи на постійні повторні обстріли, рятувальникам вже до ранку вдалось загасити пожежі», — зазначають рятувальники.

За даними ОВА, ураження зафіксовані в Херсоні, Садовому, Придніпровському та Антонівці. Втім, поранених у Херсонській міській територіальній громаді за минулу добу немає.

Загалом по Херсонській області за минулу добу війська РФ здійснили 36 обстрілів, випустивши 132 снаряди, із застосуванням артилерії, мінометів, РСЗВ та БпЛА. По місту Херсон ворог спрямував 32 снаряди.

«Російські військові поцілили у житлові квартали населених пунктів області і в музей у Херсоні.Одну людину було поранено», — зауважує Олександр Прокудін.

Нагадаємо, що росіяни за минулу добу обстріляли Куцурубську та Очаківську громади Миколаївської області.