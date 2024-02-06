Дитяча іграшка, фото з відкритих джерел

Станом на 6 лютого від рук російських окупантів загинуло 523 українські дитини, ще 1217 отримали поранення.

Про це повідомляє пресслужба Офісу Генерального прокурора.

Зазначається, що ці цифри не остаточні. Триває робота з їх встановлення в місцях ведення бойових дій, на тимчасово окупованих та звільнених територіях.

«Більше ніж 1740 дітей постраждали в Україні внаслідок повномасштабної збройної агресії РФ. Станом на ранок 6 лютого 2024 року, за офіційною інформацією ювенальних прокурорів, 523 дитини загинули та понад 1217 отримали поранення різного ступеня тяжкості», — йдеться в повідомленні.

Найбільше постраждало дітей у таких областях:

Донецькій області — 508;

Харківській — 328;

Київській — 130;

Херсонській — 146;

Запорізькій — 100;

Миколаївській — 101;

Дніпропетровській — 111;

Чернігівській — 72;

Луганській — 67.

Нагадаємо, що вночі, 6 лютого росіяни завдали ударів по Золочеву Богодухівського району Харківської області, влучивши в готель. Загинуло немовля.