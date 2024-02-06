Станом на 6 лютого від рук російських окупантів загинуло 523 українські дитини, ще 1217 отримали поранення.
Про це повідомляє пресслужба Офісу Генерального прокурора.
Зазначається, що ці цифри не остаточні. Триває робота з їх встановлення в місцях ведення бойових дій, на тимчасово окупованих та звільнених територіях.
«Більше ніж 1740 дітей постраждали в Україні внаслідок повномасштабної збройної агресії РФ. Станом на ранок 6 лютого 2024 року, за офіційною інформацією ювенальних прокурорів, 523 дитини загинули та понад 1217 отримали поранення різного ступеня тяжкості», — йдеться в повідомленні.
Найбільше постраждало дітей у таких областях:
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Станом на 6 лютого від рук російських окупантів загинуло 523 українські дитини, ще 1217 отримали поранення.
Про це повідомляє пресслужба Офісу Генерального прокурора.
Зазначається, що ці цифри не остаточні. Триває робота з їх встановлення в місцях ведення бойових дій, на тимчасово окупованих та звільнених територіях.
«Більше ніж 1740 дітей постраждали в Україні внаслідок повномасштабної збройної агресії РФ. Станом на ранок 6 лютого 2024 року, за офіційною інформацією ювенальних прокурорів, 523 дитини загинули та понад 1217 отримали поранення різного ступеня тяжкості», — йдеться в повідомленні.
Найбільше постраждало дітей у таких областях:
Нагадаємо, що вночі, 6 лютого росіяни завдали ударів по Золочеву Богодухівського району Харківської області, влучивши в готель. Загинуло немовля.