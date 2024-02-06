Семеро людей насмерть отруїлися чадним газом. Фото з відкритих джерел

Від отруєння чадним газом у приватному житловому будинку в Житомирській області загинули семеро людей.

Про це повідомила Державна служба України з надзвичайних ситуацій.

Трагедія сталася у селі Великі Низгірці Бердичівського району. За попередніми даними, витік чадного газу відбувся через несправність газового опалення у приватному житловому будинку.

Наразі поліцейські з’ясовують всі обставини події.

Рятувальники нагадали, що чадний газ — одна з найпоширеніших причин нещасних випадків в оселях, що опалюються пічками, камінами чи газовими котлами.

Він безбарвний, абсолютно невідчутний і дуже небезпечний для здоров’я та життя людини. Здатен призвести до біди за лічені хвилини.

Громадян закликали дотримуватися правил безпеки.

Нагадаємо, у неділю, 14 січня, двоє миколаївців отруїлися чадним газом.