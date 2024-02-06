Морські піхотинці продемонстрували атаки дронами по скупченню російських окупантів на лівобережній частині Херсонської області.
Відео оприлюднено на YouTube-каналі 36-ї окремої бригади морської піхоти імені контрадмірала Михайла Білинського.
«Пекельна доставка «смаколиків» до місць скупчення особового складу противника від операторів ударних дронів РУБпАК «Сови». Нагодуємо кожного окупанта», — йдеться у повідомленні.
Нагадаємо, нещодавно морські піхотинці 36-ї окремої бригади морської піхоти імені контрадмірала Михайла Білинського ліквідували ворожі танки FPV-дроном.
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Морські піхотинці продемонстрували атаки дронами по скупченню російських окупантів на лівобережній частині Херсонської області.
Відео оприлюднено на YouTube-каналі 36-ї окремої бригади морської піхоти імені контрадмірала Михайла Білинського.
«Пекельна доставка «смаколиків» до місць скупчення особового складу противника від операторів ударних дронів РУБпАК «Сови». Нагодуємо кожного окупанта», — йдеться у повідомленні.
Нагадаємо, нещодавно морські піхотинці 36-ї окремої бригади морської піхоти імені контрадмірала Михайла Білинського ліквідували ворожі танки FPV-дроном.