Близько 00:30 8 лютого війська РФ здійснили масований ракетний обстріл Селидового Донецької області. Під вогнем вкотре опинилась житлова забудова, де поряд з приватним сектором знаходяться багатоквартирні будинки.
Про це повідомила Донецька обласна прокуратура.
В результаті атаки росіян на мирне місто отримали поранення сім цивільних — пʼять жінок віком від 18 до 88 років, 51-річний чоловік та 6-річний хлопчик. Їх доставили до лікарні з мінно-вибуховими травмами. У дитини, до того ж, діагностовано різану рану голови.
Також очільник Донецької ОВА Вадим Філашкін повідомив про загибель однієї людини та пошкодженя 53 багатоповерхівок, 10 приватних будинків, 7 адмінбудівель і 24 автомобіля.
«Це — тільки попередньо відомі наслідки. Точні масштаби завданої шкоди встановлюємо», — написав він.
Як відомо, шестеро постраждалих в момент удару знаходилися вдома, а одну з жінок, яка працювала сторожем та знаходилась у службовому приміщенні, дістали з-під завалів зруйнованої адміністративної будівлі.
Нагадаємо, вночі 8 лютого армія РФ атакувала Миколаїв БпЛА типу «Shahed 131/136». Під черговою ворожою атакою російських військових опинились комунальне та приватне підприємства.
Також, 8 лютого росіяни атакували дронами Одесу. Безпілотник пошкодив недобудовану багатоповерхову будівлю, пошкодження зазнала будівля навчального закладу – пробитий дах, перекриття, вибиті вікна.
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Близько 00:30 8 лютого війська РФ здійснили масований ракетний обстріл Селидового Донецької області. Під вогнем вкотре опинилась житлова забудова, де поряд з приватним сектором знаходяться багатоквартирні будинки.
Про це повідомила Донецька обласна прокуратура.
В результаті атаки росіян на мирне місто отримали поранення сім цивільних — пʼять жінок віком від 18 до 88 років, 51-річний чоловік та 6-річний хлопчик. Їх доставили до лікарні з мінно-вибуховими травмами. У дитини, до того ж, діагностовано різану рану голови.
Також очільник Донецької ОВА Вадим Філашкін повідомив про загибель однієї людини та пошкодженя 53 багатоповерхівок, 10 приватних будинків, 7 адмінбудівель і 24 автомобіля.
«Це — тільки попередньо відомі наслідки. Точні масштаби завданої шкоди встановлюємо», — написав він.
Як відомо, шестеро постраждалих в момент удару знаходилися вдома, а одну з жінок, яка працювала сторожем та знаходилась у службовому приміщенні, дістали з-під завалів зруйнованої адміністративної будівлі.
Нагадаємо, вночі 8 лютого армія РФ атакувала Миколаїв БпЛА типу «Shahed 131/136». Під черговою ворожою атакою російських військових опинились комунальне та приватне підприємства.
Також, 8 лютого росіяни атакували дронами Одесу. Безпілотник пошкодив недобудовану багатоповерхову будівлю, пошкодження зазнала будівля навчального закладу – пробитий дах, перекриття, вибиті вікна.