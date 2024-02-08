Ракетний удар РФ по Селидово 8 лютого, Фото: Донецька обласна прокуратура

Близько 00:30 8 лютого війська РФ здійснили масований ракетний обстріл Селидового Донецької області. Під вогнем вкотре опинилась житлова забудова, де поряд з приватним сектором знаходяться багатоквартирні будинки.

Про це повідомила Донецька обласна прокуратура.

В результаті атаки росіян на мирне місто отримали поранення сім цивільних — пʼять жінок віком від 18 до 88 років, 51-річний чоловік та 6-річний хлопчик. Їх доставили до лікарні з мінно-вибуховими травмами. У дитини, до того ж, діагностовано різану рану голови.

Ракетний удар РФ по Селидово 8 лютого, Фото: Донецька ОВА Ракетний удар РФ по Селидово 8 лютого, Фото: Донецька ОВА Ракетний удар РФ по Селидово 8 лютого, Фото: Донецька ОВА

Також очільник Донецької ОВА Вадим Філашкін повідомив про загибель однієї людини та пошкодженя 53 багатоповерхівок, 10 приватних будинків, 7 адмінбудівель і 24 автомобіля.

«Це — тільки попередньо відомі наслідки. Точні масштаби завданої шкоди встановлюємо», — написав він.

Як відомо, шестеро постраждалих в момент удару знаходилися вдома, а одну з жінок, яка працювала сторожем та знаходилась у службовому приміщенні, дістали з-під завалів зруйнованої адміністративної будівлі.

Ракетний удар РФ по Селидово 8 лютого, Фото: Донецька обласна прокуратура

Ракетний удар РФ по Селидово 8 лютого, Фото: Донецька обласна прокуратура

Ракетний удар РФ по Селидово 8 лютого, Фото: Донецька обласна прокуратура

Ракетний удар РФ по Селидово 8 лютого, Фото: Донецька обласна прокуратура

Ракетний удар РФ по Селидово 8 лютого, Фото: Донецька обласна прокуратура

Ракетний удар РФ по Селидово 8 лютого, Фото: Донецька обласна прокуратура

Нагадаємо, вночі 8 лютого армія РФ атакувала Миколаїв БпЛА типу «Shahed 131/136». Під черговою ворожою атакою російських військових опинились комунальне та приватне підприємства.

Також, 8 лютого росіяни атакували дронами Одесу. Безпілотник пошкодив недобудовану багатоповерхову будівлю, пошкодження зазнала будівля навчального закладу – пробитий дах, перекриття, вибиті вікна.