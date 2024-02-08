Про це повідомив голова Одеської ОВА Олег Кіпер.
За його словами, безпілотник пошкодив недобудовану багатоповерхову будівлю, вибив скління. Також зафіксовано пошкодження будівлі навчального закладу – пробитий дах, перекриття, вибиті вікна.
«У результаті нічної дронової атаки на Одесу є пошкодження цивільної інфраструктури. Усі відповідні служби працюють. Правоохоронці фіксують наслідки чергового злочину росіян», – зазначив голова ОВА.
Через ворожу атаку ніхто не постраждав.
Нагадаємо, що вночі 8 лютого армія РФ атакувала Миколаїв БпЛА типу «Shahed 131/136». Під черговою ворожою атакою російських військових опинились комунальне та приватне підприємства.
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Про це повідомив голова Одеської ОВА Олег Кіпер.
За його словами, безпілотник пошкодив недобудовану багатоповерхову будівлю, вибив скління. Також зафіксовано пошкодження будівлі навчального закладу – пробитий дах, перекриття, вибиті вікна.
«У результаті нічної дронової атаки на Одесу є пошкодження цивільної інфраструктури. Усі відповідні служби працюють. Правоохоронці фіксують наслідки чергового злочину росіян», – зазначив голова ОВА.
Через ворожу атаку ніхто не постраждав.
Нагадаємо, що вночі 8 лютого армія РФ атакувала Миколаїв БпЛА типу «Shahed 131/136». Під черговою ворожою атакою російських військових опинились комунальне та приватне підприємства.