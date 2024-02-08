На південному заході Ісландії вдруге з початку року сталося виверження вулкана. Це вже шосте виверження на півострові Рейк’янес за останні 3 роки.
Про це повідомляє Reuters.
З тріщин у землі вивергаються яскраво-помаранчеві розплавлені породи.
Попри зниження рівня загрози вулканічної системи, місцева влада попереджає про подальші виверження, оскільки земля в цьому районі продовжує підніматися через накопичення магми під землею.
У листопаді минулого року ісландська влада почала будувати дамби, які можуть допомогти відвести палаючі потоки лави від будинків і критично важливих об’єктів інфраструктури.
Нагадаємо, попереднє виверження відбулося у січні. Людей, що проживали неподалік, евакуювали.
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На південному заході Ісландії вдруге з початку року сталося виверження вулкана. Це вже шосте виверження на півострові Рейк’янес за останні 3 роки.
Про це повідомляє Reuters.
З тріщин у землі вивергаються яскраво-помаранчеві розплавлені породи.
Попри зниження рівня загрози вулканічної системи, місцева влада попереджає про подальші виверження, оскільки земля в цьому районі продовжує підніматися через накопичення магми під землею.
У листопаді минулого року ісландська влада почала будувати дамби, які можуть допомогти відвести палаючі потоки лави від будинків і критично важливих об’єктів інфраструктури.
Нагадаємо, попереднє виверження відбулося у січні. Людей, що проживали неподалік, евакуювали.