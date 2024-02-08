У Нікополі розстріляли авто заступника мера. Фото: Нацполіція

На Дніпропетровщині в місті Нікополь розстріляли автомобіль заступника міського голови заступника голови Нікопольської ради Віталія Журавльова.

Про це повідомил у Нацполіції України.

Зазначається, що подія сталася 8 лютого близько 09:00 ранку. Ні нападників, ні вид зброї не встановлено.

Після розстрілу автівка загорілась. Рятувальники її загасили та знайшли у салоні тіло 59-річного чоловіка. Як повідомляє «Українська правда», автівку розстріляно прямо біля будинку заступника мера. За словами джерела видання, одна з основних версій — конфлікт з місцевим угрупуванням, який тягнеться з 2017 року.

У Нікополі розстріляли авто заступника мера. Фото: Нацполіція

На розшук підозрюваного орієнтовано весь особовий склад поліції регіону. Для затримання озброєного нападника на місце виїхало керівництво обласної поліції, спецпризначенці Корпусу оперативно-раптової дії та всі правоохоронні структури.

У Нікополі розстріляли авто заступника мера. Фото: Нацполіція

Нагадаємо, що у тимчасово окупованому Мелітополі 14 січня сили українського опору підірвали автомобіль із російськими військовими.