На Таврійському напрямку українські захисники спалили російський вертоліт Ка-52 «Алігатор».

Про це повідомив командувач оперативно-стратегічного угруповання військ «Таврія» Олександр Тарнавський.

Зазначається, що 7 лютого в операційній зоні ОСУВ «Таврія» військові одного з механізованих підрозділів знищили російський ударний вертоліт Ка-52. Ворожий «Алігатор» з екіпажем уразили із ПЗРК.

«Основні наступальні зусилля противник зосереджує на Новопавлівському, Авдіївському та Оріхівському напрямках. Дякую за гарт кожному нашому воїну», — пише Олександр Тарнавський.

Нагадаємо, у п'ятницю, 22 грудня українські воїни знищили на південному напрямку три російські винищувачі-бомбардувальники Су-34.

Раніше повідомлялося, що морські піхотинці 36-ї окремої бригади морської піхоти імені контрадмірала Михайла Білинського ліквідували російську причіпну гармату.

До того ж, українські сили ППО збили російський літак Су-34 над окупованим Донбасом. Він упав неподалік міста Єнакієве.