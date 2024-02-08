У США розбився військовий вертоліт. Фото: laopinion.com.co

У Південній Каліфорнії знайшли військовий вертоліт, який зник під час перевезення п'ятьох морських піхотинців з Невади до Каліфорнії. Наразі тривають пошуки п’ятьох зниклих безвісти морських піхотинців.

Про це повідомляє Cbs News.

Зазначається, що гелікоптер CH-53E Super Stallion знайшли на схід від Сан-Дієго в Пайн-Веллі, штат Каліфорнія, через кілька годин після того, як влада розпочала пошукові роботи.

Вертоліт летів з авіабази Кріч в окрузі Кларк, штат Невада, на авіабазу морської піхоти Мірамар в Сан-Дієго у вівторок. Останнє відоме місцерозташування вертольота було повідомлено близько 23:30 у вівторок.

Як зазначає видання, що сильна хмарність вранці 7 лютого не дозволила залучити гелікоптер для участі в пошуках.

Наразі пошуково-рятувальна операція триває, проте повідомляється, що на гірську місцевість, де знаходився вертоліт, обрушився сніг і дощ.

Нагадаємо, нещодавно Флориді, США, пілот невеликого літака провів всю ніч у болоті з алігаторами після того, як потрапив в аварію.

Крім того, легкомоторний літак розбився у віддаленому районі австралійського штату Квінсленд. Загинули троє пожежників, що перебували на борту.