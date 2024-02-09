Українські сили ППО, фото з відкритих джерел

У ніч проти 9 лютого сили протиповітряної оборони знищили 10 ударних безпілотників, якими російські окупанти намагалися атакувати Україну.

Про це повідомили Повітряні сили ЗСУ.

Зазначається, що росіяни випустили 16 «шахедів» з мису Чауда (Крим) та Курської області (РФ). У результаті бойової роботи вдалося знищити 10 дронів у межах Миколаївської, Херсонської та Харківської областей.

До відбиття повітряного нападу залучали підрозділи мобільних вогневих груп Повітряних сил та інших складових Сил оборони України.

Нагадаємо, що в ніч на 9 лютого російські війська атакували безпілотниками Харківську область.

Раніше повідомлялося, що у Миколаївській області через обстріли пошкоджено складське приміщення та фермерське господарство у Баштанському районі.