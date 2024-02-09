У США розбився військовий вертоліт. Фото: laopinion.com.co

Внаслідок аварії гелікоптера у Південній Каліфорнії загинули п’ятеро морських піхотинців армії США . Вертоліт розбився через сильні пориви вітру.

Про це пише CNN.

«Ці пілоти й члени екіпажу служили покликанню, яке було вищим за них самих, і пишалися цим. Ми завжди будемо вдячні за їхній поклик до обов'язку і самовіддану службу», — заявив генерал-майор Майкл Боргшульте, командувач 3 авіаційного крила морської піхоти, бійці якого загинули.

Наразі триває пошук залишків тіл військових.

Нагадаємо, що у Південній Каліфорнії знайшли військовий вертоліт, який зник під час перевезення п'ятьох морських піхотинців з Невади до Каліфорнії. Наразі тривають пошуки п’ятьох зниклих безвісти морських піхотинців.