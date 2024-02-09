Затримання підозрюваних у хабарництві. Фото: Київська обласна прокуратура

На Київщині затримали посадовців Держпраці, які підозрюються у вимаганні півмільйона гривень хабаря за непроведення позапланової перевірки підприємства.

Про це повідомили у Київській обласній прокуратурі.

За процесуального керівництва Київської обласної прокуратури викрито керівника та начальника управління одного з міжрегіональних управлінь державної служби з питань праці та двох посередників на вимаганні й одержанні неправомірної вигоди (частина 3 статті 368 КК України).

За даними слідства, посадовці створили «штучні умови» для проведення позапланової перевірки приватного підприємства. Після цього вони запропонували керівництву підприємства заплатити півмільйона гривень за те, щоб цієї перевірки не було.

«Для цього він має укласти фіктивну угоду з придбання товарів у певної організації та перевести на її рахунок зазначену суму», — повідомили у прокуратурі.

Затримання підозрюваних у хабарництві. Фото: Київська обласна прокуратура

Підозрюваних затримано за статтею 208 КПК України після отримання неправомірної вигоди. Правоохоронці проводять слідчі та процесуальні дії, а також перевіряється причетність до вчинення злочину інших осіб.

Примітка: відповідно до статті 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Затримання підозрюваних у хабарництві. Фото: Київська обласна прокуратура

Затримання підозрюваних у хабарництві. Фото: Київська обласна прокуратура

Нагадаємо, що НАБУ і САП скерували до суду справу депутата Волинської обласної ради, викритого на одержанні хабара у розмірі 35 тисяч доларів.