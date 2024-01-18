Затримання депутата/НАБУ

НАБУ і САП скерували до суду справу депутата Волинської обласної ради, викритого на одержанні хабара у розмірі 35 тисяч доларів.

Про це повідомляє Національне антикорупційне бюро України.

Слідство встановило, що обвинувачений вимагав 35 тисяч від людини, яка хотіла придбати земельну ділянку на території однієї з громад Волинської області для створення підприємства з утилізації відходів.

«В обмін на «винагороду» депутат обіцяв забезпечити прийняття місцевою радою низки рішень, необхідних для отримання земельної ділянки у власність», — йдеться у повідомленні.

Протягом квітня-травня 2023 року, за даними слідства, посадовець одержав у вигляді завдатку частину неправомірної вигоди у розмірі 10 тисяч доларів.

12 вересня після отримання решти 25 тисяч доларів та обміну їх на євро з метою «замести сліди» депутата затримали. Наступного дня НАБУ і САП повідомили йому про підозру.

Справа кваліфікована за частиною 3 статті 369-2 КК (Одержанні неправомірної вигоди за вплив на прийняття рішення особою, уповноваженою на виконання функцій місцевого самоврядування).

Нагадаємо, що у липні минулого року в Одесі затримали депутата міськради від колишньої політсили «ОПЗЖ» за підозрою у корупції.

Також нагадаємо, що 6 червня керівника Миколаївського міського управління Держпродспоживслужби, який вимагав з комерсантів гроші за пришвидшене оформлення ветеринарних документів для експорту сільськогосподарської продукції до Європейського Союзу, затримали на отриманні хабаря.