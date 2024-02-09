Підземний газопровід. Фото: Метуалугпром

В одному з населених пунктів Черкаської області газівники виявили витік газу на підземному газопроводі низького тиску внаслідок несанкціонованого відбору.

Про це повідомило Міністерство енергетики.

«Під час огляду з’ясувалося, що в тому місці здійснювався несанкціонований відбір газу з розподільного газопроводу. Місце втручання в систему газопостачання перекрито без відключення споживачів», — йдеться у заяві.

Зазначається, що про цю подію повідомлено поліції.

Нагадаємо, 7 лютого внаслідок російського обстрілу Миколаєва було пошкоджено газопровід.