В одному з населених пунктів Черкаської області газівники виявили витік газу на підземному газопроводі низького тиску внаслідок несанкціонованого відбору.
Про це повідомило Міністерство енергетики.
«Під час огляду з’ясувалося, що в тому місці здійснювався несанкціонований відбір газу з розподільного газопроводу. Місце втручання в систему газопостачання перекрито без відключення споживачів», — йдеться у заяві.
Зазначається, що про цю подію повідомлено поліції.
Нагадаємо, 7 лютого внаслідок російського обстрілу Миколаєва було пошкоджено газопровід.
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В одному з населених пунктів Черкаської області газівники виявили витік газу на підземному газопроводі низького тиску внаслідок несанкціонованого відбору.
Про це повідомило Міністерство енергетики.
«Під час огляду з’ясувалося, що в тому місці здійснювався несанкціонований відбір газу з розподільного газопроводу. Місце втручання в систему газопостачання перекрито без відключення споживачів», — йдеться у заяві.
Зазначається, що про цю подію повідомлено поліції.
Нагадаємо, 7 лютого внаслідок російського обстрілу Миколаєва було пошкоджено газопровід.