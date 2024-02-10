Протягом минулої доби, 9 лютого, українські військові ліквідували ще 980 російських терористів. З початку повномасштабного вторгнення Росія втратила близько 394 270 одиниць особового складу.
Про це повідомляє пресслужба Генерального штабу Збройних сил України.
Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 10.02.24 орієнтовно склали:
Дані уточнюються.
Нагадаємо, у ніч на 10 лютого противник атакував 31 ударним БпЛА типу «Shahed-136/131». Збити вдалося 23 безпілотники.
Зазначається, що окупанти запустили 31 ударний БПЛА типу Shahed-136/131 з території Балаклави та мису Чауда – у тимчасово окупованому Криму та з Курської області у РФ.
Також у Миколаївській області російські військові 9 та 10 лютого завдали ударів по акваторії та місту Очаків Очаківської громади, а також по селу Чорноморка Чорноморської громади.
|
Медіа Миколаєва на шляху розвитку: стратегії та навчання роботи з грантамиКатерина Середа
|
|
Мені болить. Зникаюча природаОлена Горячева
|
Протягом минулої доби, 9 лютого, українські військові ліквідували ще 980 російських терористів. З початку повномасштабного вторгнення Росія втратила близько 394 270 одиниць особового складу.
Про це повідомляє пресслужба Генерального штабу Збройних сил України.
Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 10.02.24 орієнтовно склали:
Дані уточнюються.
Нагадаємо, у ніч на 10 лютого противник атакував 31 ударним БпЛА типу «Shahed-136/131». Збити вдалося 23 безпілотники.
Зазначається, що окупанти запустили 31 ударний БПЛА типу Shahed-136/131 з території Балаклави та мису Чауда – у тимчасово окупованому Криму та з Курської області у РФ.
Також у Миколаївській області російські військові 9 та 10 лютого завдали ударів по акваторії та місту Очаків Очаківської громади, а також по селу Чорноморка Чорноморської громади.