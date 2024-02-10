Протягом минулої доби, 9 лютого, українські військові ліквідували ще 980 російських терористів. З початку повномасштабного вторгнення Росія втратила близько 394 270 одиниць особового складу.

Про це повідомляє пресслужба Генерального штабу Збройних сил України.

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 10.02.24 орієнтовно склали:

особового складу ‒ близько 394270 (+980) осіб,

танків ‒ 6394 (+9) од,

бойових броньованих машин ‒ 11942 (+21) од,

артилерійських систем – 9459 (+24) од,

РСЗВ – 981 (+0) од,

засоби ППО ‒ 666 (+0) од,

літаків — 332 (+0) од,

гелікоптерів – 325 (+0) од,

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 7235 (+26),

крилаті ракети ‒ 1881 (+0),

кораблі /катери ‒ 24 (+0) од,

підводні човни - 1 (+0) од,

автомобільної техніки та автоцистерн – 12579 (+28) од,

спеціальна техніка ‒ 1512 (+3).

Дані уточнюються.

Нагадаємо, у ніч на 10 лютого противник атакував 31 ударним БпЛА типу «Shahed-136/131». Збити вдалося 23 безпілотники.

Зазначається, що окупанти запустили 31 ударний БПЛА типу Shahed-136/131 з території Балаклави та мису Чауда – у тимчасово окупованому Криму та з Курської області у РФ.

Також у Миколаївській області російські військові 9 та 10 лютого завдали ударів по акваторії та місту Очаків Очаківської громади, а також по селу Чорноморка Чорноморської громади.