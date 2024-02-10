Президентка Угорщини оголосила про відставку. Фото: Instagram Каталін Новак

Президентка Угорщини Каталін Новак подала у відставку після того, як її рішення щодо помилування чоловіка, засудженого як співучасника за приховування справи про сексуальне насильство в дитячому будинку викликало величезний суспільний резонанс.

Про це повідомляє Index.

«Я зробила помилку. Рішення про помилування і відсутність обґрунтування могли викликати сумніви. Тут немає і не може бути сумнівів. Я б ніколи не помилувала нікого, хто жорстоко поводиться з дітьми. Захист дітей – це наш спільний обов'язок», – сказала Каталін Новак.

Вона додала, що як угорка очікує від нового президента, що він не буде робити помилок, а якщо зробить, то візьме на себе відповідальність, навіть пішовши у відставку з посади.

«Я прошу вибачення у тих, кого я образила, і у всіх жертв, які, можливо, відчули, що я не підтримала їх», – сказала Каталін Новак.

Новий президент Угорщини має бути обраний парламентом протягом 30 днів після закінчення терміну її повноважень.

Скандал, який розгорівся нещодавно, пов’язаний із рішенням Каталін Новак помилувати близько двох десятків людей у квітні 2023 року, напередодні візиту Папи Римського.

Серед них виявився заступник директора дитячого будинку, який допомагав колишньому директору приховувати злочини. Директор був засуджений до 8 років ув'язнення за сексуальне насильство над кількома неповнолітніми хлопчиками в 2004-2016 роках.

Нагадаємо, Єврокомісія відмовилася виділити Угорщині пакет фінансової допомоги у розмірі 10 мільярдів євро, який раніше був заблокований через побоювання з приводу відмови від демократичних принципів за прем'єр-міністра Віктора Орбана.