Сьогодні, 11 лютого, водолази ДСНС знайшли тіло чоловіка, який напередодні зник в акваторії Бузького лиману.

Як повідомили у ДСНС Миколаївської області, водолазна група виявила тіло чоловіка в 14:00 на відстані приблизно в 50 метрах від берега.

Водолаз в костюмі сухого типу дістався до загиблого та доправив його тіло на берег де чекала слідчо-оперативна група поліції.

Про подію стало відомо ввечері 10 лютого. Пошукова операція тривала до темряви та була продовжена зранку. Шукали зовнішнім спостереженням та за допомогою підводного дрона Fifish V6 Expert MP 200.

В акваторії Бузького лиману потонув рибалка. Фото: ДСНС Миколаївської області В акваторії Бузького лиману потонув рибалка. Фото: ДСНС Миколаївської області

Староста села уточнила, що загиблий був пенсіонером, він проігнорував заборону вилову риби та самостійно вийшов на воду. Його одяг знайшли пізно ввечері на березі.

Нагадаємо, у Баштанці Миколаївської області на ставку загинув чоловік. Тіло дістали з промерзлої ополонки та витягли на берег.