У Баштанці Миколаївської області на ставку загинув чоловік.

Про це повідомили у пресслужбі Головного управління Державної служби з надзвичайних ситуацій у Миколаївській області.

Тіло дістали з промерзлої ополонки та витягли на берег.

«За інформацією поліції, ввечері він приїхав до заледенілої водойми на власному автомобілі й додому вже не повернувся», — повідомили у відомстві.

Рятувальники за допомогою надувного човна дістались до ополонки, в якій видно було одяг людини. Тіло загиблого витягли на берег.

Нагадаємо, що у суботу, 6 січня, віряни відсвяткували Хрещення Господнє або Богоявлення. До хрещенських купань долучились і миколаївці. Офіційно вже другий рік поспіль в місті не облаштовують місця для купань, проте в деяких водоймах міста люди самостійно організували процес купань.

У попередні роки в Миколаєві визначалися місця на відкритих водоймах для пірнання, де забезпечувалося чергування медиків, правоохоронців і рятувальників. Проте починаючи з 2023 року міська влада відмовилась під час воєнного стану на церковні свята влаштовувати традиційні купання у воді.

Нагадаємо, у 2023 році релігійні громади не зверталися до органів міської влади з приводу проведення масових публічних заходів, зокрема хресної ходи з нагоди святкування Водохреща. Проте ті хто був на службі в ПЦУ, замість занурення в ополонку, купались в бочках біля входу до церкви.