Польські фермери висипали зерно з українських вантажівок: Скриншот з відео

Міністерство аграрної політики та продовольства України рішуче засуджує навмисне знищення українського зерна польськими протестувальниками на українсько-польському кордоні.

У Міністерстві аграрної політики та продовольства України заявили, що уважно спостерігають за ходом розслідування даного інциденту та очікують на швидке встановлення та покарання винних.

«Ми розуміємо, коли польські фермери відстоюють свої інтереси в цивілізований спосіб. Але цей випадок знищення української пшениці не має нічого спільного з мирними протестами ані з юридичної, ані з моральної точки зору. Вже два роки повномасштабного вторгнення українські аграрії працюють під постійними ворожими обстрілами, зазнають величезних збитків. Вони здобувають це зерно надзвичайно важко і часом ціною свого життя», — йдеться в заяві.

Також, Мінагрополітики запрошує польських фермерів до України пересвідчитися, в яких умовах зараз працюють українські аграрії. Чотири мільйони малих фермерів в Україні готові поділитися своїм досвідом з польськими колегами.

Водночас у міністерстві подякували полякам, які допомагали і продовжують допомагати українському народу.

«Окремо хочемо зазначити, ми абсолютно впевнені, що такі випадки не зможуть вплинути на нашу спільну боротьбу і на велику підтримку польського народу, яку ми відчуваємо протягом двох років у війні проти російського загарбника», — додали в Мінагрополітики.

Посол України в Польщі Василь Зварич зазначив, що такі методи протестувальників не повинні толеруватися в європейській цивілізованій країні. Він назвав інцидент «ганебним злочином».