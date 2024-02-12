Голова Миколаївської ОВА Віталій Кім розповів подробиці останніх атак іранських дронів по Миколаєву та області.

Про це очільник області розповів під час брифінгу в Медіацентрі Україна, передають НикВести.

Відомо, що в ніч на 11 лютого ворог атакував місто «Шахедами». За словами керівника ОВА, тактика атаки окупантів змінилася, але жертв серед ліквідаторів наслідків та рятувальників вдалось уникнути.

«Відмінність останнього нападу, 11 лютого, була в тому, що окупанти присилали «Шахеди» з періодичністю умовно в 30 хвилин-годину. Було три-чотири хвилі і це, на мою думку, було зроблено щоб наражати (на небезпеку, - прим.) наших рятувальників та тих, хто ліквідовував наслідки. Така практика була вже в інших населених пунктах, але ми відреагували на це оперативно. Про тому, що вони бачили наступну хвилю - (в момент атаки, - прим.) вони були у сховищах. Завдяки цьому обійшлося без жертв», - сказав Віталій Кім.

Нагадаємо, як в ніч на 11 лютого Сили оборони знищили у Миколаєві та області 18 «Шахедів». Раніше, 9 та 10 лютого, російські військові завдали ударів по акваторії та місту Очаків Очаківської громади, а також по селу Чорноморка.