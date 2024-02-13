Пункт пропуску. Фото: Держприкордонслужба України

Польський незалежний самоврядний профспілковий союз індивідуальних фермерів «Солідарність» заявив, що 20 лютого буде заблоковано усі прикордонні переходи між Польщею та Україною.

Про це повідомляє RMF FM.

«Будуть заблоковані не тільки прикордонні переходи, а й транспортні вузли, під'їзні шляхи до залізничних перевалочних станцій і морських портів», — йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, що 7 лютого польські фермери анонсували страйки, як мінімум одного пункту пропуску на кордоні із Україною. Йдеться про КПП «Дорогуськ — Ягодин». Вони обіцяли пропуск всіх автобусів та по 1 вантажному транспортному засобу в обох напрямках протягом години.

11 лютого перед пунктом пропуску «Ягодин — Дорогуськ», де третій день заблокований рух вантажівок, польські фермери висипали частину зерна з трьох українських фур.

Міністерство аграрної політики та продовольства України засудила навмисне знищення українського зерна польськими протестувальниками на українсько-польському кордоні.

«Вже два роки повномасштабного вторгнення українські аграрії працюють під постійними ворожими обстрілами, зазнають величезних збитків. Вони здобувають це зерно надзвичайно важко і часом ціною свого життя», — зазначили в Мінагрополітики.

В свою чергу посол України в Польщі Василь Зварич зазначив, що такі методи протестувальників не повинні толеруватися в європейській цивілізованій країні. Він назвав інцидент «ганебним злочином».