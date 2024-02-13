На ще одного українського підлітка напали у Німеччині. Фото: Стопкор

В німецькому місті Меттманн поблизу Дюссельдорфа 15-річний українець отримав серйозні травми в результаті нападу на ґрунті расової ненависті.

Про це пише «Європейська правда» з посиланням на німецькі ЗМІ.

Український підліток перебував у закусочній у суботу ввечері, коли незнайомець зробив йому ксенофобські зауваження.

Потім він раптово вдарив підлітка по голові невідомим предметом і втік.

У лікарні з’ясувалося, що травми хлопця набагато серйозніші, ніж вважалося спочатку, однак загрози його життю не було.

Свідки описали нападника як сильного і міцного чоловіка зростом близько 1,92 метра. Ведеться розслідування.

Нагадаємо, у Німеччині ввечері 11 лютого невідомі з ножами напали на баскетболістів з України. Один із спортсменів, 17-річний Володимир Єрмаков, помер у лікарні від отриманих травм.