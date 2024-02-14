Хомик Діна Рікардівна. Фото: поліція Миколаївської області

Баштанські правоохоронці розшукують 15-річну Хомик Діну Рікардівну, яка ввечері, 10 лютого пішла з дому і досі не повернулася, її місцезнаходження невідоме.

Про це повідомляє відділ комунікації поліції Миколаївської області.

Прикмети: зріст 170 см, середньої статури, волосся темне.

Як відомо, дівчина була одягнена у чорну куртку, джинси синього кольору.

Правоохоронці звертаються з проханням до громадян, які можуть допомогти встановити місцезнаходження розшукуваної або надати будь-яку іншу корисну інформацію, повідомити її до відділення поліції №2 Баштанського райвідділу за адресою: Миколаївська область, м. Снігурівка, вул. Валерія Бойченка, 37/1, або за телефонами — (067) 544-26-38, 102.

Нагадаємо, що у Баштанському районі Миколаївщини декілька днів розшукували неповнолітню дівчину. З’ясувалося, що вона втекла з дому, «щоб жити окремо від батьків».

Раніше повідомлялося, що у Новому Бузі хлопчик пізно ввечері пішов з дому — поліцейські оперативно знайшли шестирічного мандрівника.

В Миколаєві, 8 січня, патрульні розшукали та повернули додому зниклу дитину.