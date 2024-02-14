Наслідки обстрілу Херсона 10 січня. Фото: Херсонська ОВА

Вночі російська армія завдала ударів по Херсону, внаслідок чого пошкоджені теплотраси на двох котельнях. Одну наразі вже відновили.

Про це повідомив глава МВА Роман Мрочко.

«Сьогодні вночі внаслідок ворожих обстрілів було пошкоджено теплотраси на двох котельнях МКП «Херсонтеплоенерго». Завдяки оперативності і професіоналізму комунальників одну вже відновлено», — йдеться в повідомленні.

Наразі працівники КП виконують аварійний ремонт для найскорішого підключення 15 багатоквартирних будинків у Корабельному та частково Центральному районах Херсона.

За даними голови МВА, з 9:00 до 14:00 виконуватимуться аварійно-відновлювальні роботи в Корабельному районі. У зв’язку з цим тимчасово припиниться робота двох котелень у Шуменському мікрорайоні, а це 66 будинків. Відновлення подачі тепла заплановано після 14 години.

Нагадаємо, за добу росіяни 37 разів обстріляли Херсонську область. В результаті атаки двоє людей постраждали.Через російську агресію одна людина загинула, ще шість — дістали поранення.