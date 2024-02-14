Обстріл Херсонської області. Архівне фото: Херсонська ОВА

За минулу добу, росіяни 37 разів обстріляли Херсонську область. В результаті атаки двоє людей постраждали.Через російську агресію одна людина загинула, ще шість — дістали поранення.

Про це повідомив начальник Херсонської обласної військової адміністрації Олександр Прокудін.

Зазначається, що за минулу добу ворог випустив 164 снаряди, із застосуванням артилерії, мінометів, танків, РСЗВ, БпЛА та авіації. По місту Херсон ворог спрямував 37 снарядів.

«Російські військові поцілили у житлові квартали населених пунктів області, медичні установи та навчальний заклад у Херсоні», — йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, що нещодавно російські війська знову вдарили по території Миколаївської області. Під ворожим вогнем опинилася Куцурубська громада.