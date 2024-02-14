На Миколаївщині затримали браконьєра, який виловив 200 кг риби. Фото: поліція Миколаївської області

У Миколаївському районі правоохоронці викрили браконьєра на незаконному вилові риби.

Про це повідомляє пресслужба поліції.

У Миколаївському районі затримали браконьєра. Фото: поліція Миколаївської області У Миколаївському районі затримали браконьєра. Фото: поліція Миколаївської області

Як зазначають правоохоронці, браконьєр використав заборонені знаряддя лову та виловив майже 200 кг дорослих особин риби.

Внаслідок протиправних дій рибалка завдав понад 300 тисяч гривень збитків.

Правопорушнику загрожує до трьох років обмеження волі.

Наразі досудове розслідування триває.

Нагадаємо, що у Миколаївському районі правоохоронці спіймали браконьєрів на незаконному вилові риби та раків. Сума завданих збитків державі склала понад 613 тисяч гривень.

Раніше, на Миколаївщині троє чоловіків попри заборону, незаконним шляхом виловили 709 особин різної породи риб та крабів. Браконьєри завдали довкіллю шкоди на 880 тисяч гривень.