Волонтери зустрічають українських біженців у Берліні. Фото: Getty Images

У Німеччині викрили сотні громадян Румунії, які під виглядом біженців із України отримали гроші й житло.

Про це пише «Європейська правда» з посиланням на місцеві ЗМІ.

Румуни з’являлися в місцях, де німецька влада пропонувала допомогу українським біженцям. Вони казали, що виїхали з України та потребували допомоги, як і всі біженці. Їм давали житло, їжу та допомогу в будь-який час.

Але кілька волонтерів помітили, що багато хто з «українських біженців» не розмовляє українською мовою.

Було розпочато розслідування, і з’ясувалося, що лише на південному заході Німеччини є понад 1300 людей, які не є вихідцями з України, але хотіли б ними бути. Серед них багато румунів, які скористалися ситуацією в Україні та доброзичливістю влади в Берліні.

Чи застосовували проти «українських біженців» якісь санкції, не повідомляється.

За останніми даними Ради Європи, Німеччина — одна з країн, яка прийняла понад мільйон українців.

Нагадаємо, на покриття витрат, які виникають у муніципальної влади у зв’язку з прийомом і підтримкою біженців з України, уряд Латвії виділив 15,6 мільйонів євро.