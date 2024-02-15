Наслідки ворожої атаки на Київщині, фото скриншот з відео

Вранці, 15 лютого, у Бучанській громаді, що на Київщині працювали сили протиповітряної оборони. Внаслідок падіння уламків ракет пошкоджено приватні будинки та автомобіль.

Про наслідки атаки повідомив керівник ОВА Руслан Кравченко.

Він зазначив, що влучань в об'єкти житлової та критичної інфраструктури немає, ніхто не постраждав.

«Станом на 8:00 падіння уламків ворожих ракет зафіксовані в двох населених пунктах одного з районів області. Вже є інформація про пошкодження 7 приватних будинків, декількох господарчих споруд та автомобіля. В будинках вибиті вікна, пошкоджені фасади, дахи», — йдеться у повідомленні.

За словами голови ОВА Анатолій Федорук, пошкоджено п'ять приватних житлових будинків — вибито вікна, пошкоджено дах.

Нагадаємо, що минулої доби російські військові вчергове обстріляли територію Миколаївської області.

Раніше повідомлялося, що вранці 10 лютого російські війська атакували Львівську область 10 ракетами. В обласному центрі є влучання в об'єкт інфраструктури, вибуховою хвилею вибило вікна у будинках.