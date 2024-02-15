Хомик Діна Рікардівна. Фото: поліція Миколаївської області

У Баштанському районі, що на Миколаївщині декілька днів розшукували неповнолітню дівчину. З’ясувалося, що вона втекла з дому, «щоб жити дорослим життям».

Про це повідомляє відділ комунікації поліції Миколаївської області.

За словами дядька, 15-річна племінниця ще 10 лютого ввечері пішла з дому та не повернулася, де вона може перебувати — невідомо.

Зазначається, що на розшук неповнолітньої відразу було задіяно весь особовий склад відділення поліції. Внаслідок низки проведених оперативно-розшукових заходів поліцейські встановили, що дівчина усі ці дні перебувала у своєї знайомої в Снігурівці і не хотіла повертатися додому.

Поліцейським вона розповіла, що вирішила жити «дорослим життям».

З неповнолітньою правоохоронці провели профілактичну бесіду, зосередивши увагу на можливих негативних наслідках, до яких може спричинити така поведінка.

Нагадаємо, що у Баштанському районі Миколаївщини декілька днів розшукували неповнолітню дівчину. З’ясувалося, що вона втекла з дому, «щоб жити окремо від батьків».

Раніше повідомлялося, що у Новому Бузі хлопчик пізно ввечері пішов з дому — поліцейські оперативно знайшли шестирічного мандрівника.

