Затримання топменеджерів Олега Дерипаски. Фото: СБУ

Служба безпеки повідомила про підозру російському олігарху Олегу Дерипасці та затримала двох топменеджерів українських підприємств, що йому належали.

Про це повідомив пресцентр СБУ.

«СБУ повідомила про підозру російському олігарху Дерипасці і затримала його українських топменеджерів, які постачали до РФ сировину для виробництва «Іскандерів», — йдеться у повідомленні.

Зазначається, що серед затриманих — директор надровидобувної компанії «Глухівський кар’єр кварцитів» та куратор цієї установи від російського олігарха: громадянина України, який у 2021 році отримав посвідку на проживання в РФ.

Кар'єр. Фото: СБУ

За матеріалами слідства, ці двоє фігурантів допомогли бізнесмену з РФ привласнити виробничі потужності кар’єра у 2012 році, попри існуючу заборону на їхній продаж.

З того часу і до початку повномасштабного вторгнення РФ керівництво видобувної компанії постачало до Росії оптові партії гірських порід для виплавки сталі.

Отриману з України сировину компанії російського мільярдера, за даними СБУ, продавали підприємствам військово-промислового комплексу країни-агресора для виробництва балістичних рекет, зокрема типу «Іскандер».

«Також імпортовану продукцію окупанти використовували для серійного виготовлення бойових дронів та радіолокаційних систем», — додали в СБУ.

Затримання топменеджерів Олега Дерипаски. Фото: СБУ Затримання топменеджерів Олега Дерипаски. Фото: СБУ

На підставі зібраних доказів російському олігарху Олегу Дерипасці заочно повідомлено про підозру за сімома статтями Кримінального кодексу України.

Злочинні дії директора української компанії кваліфіковано за двома статтями Кримінального кодексу України.

Його спільнику — куратору — повідомлено про підозру за двома статтями.

Також повідомлено про заочну підозру одному з керівників «РУСАЛу» та громадянці Кіпру, яка сприяла незаконному відчуженню підприємства.

Нагадаємо, що у лютому 2023 року активи «Глухівського кар’єра кварцитів» було націоналізовано на користь України.

Нагадаємо, у 2023 році було прийняте рішення про націоналізацію Миколаївського глиноземного заводу, який належав російському олігарху Олегу Дерипасці.

30 січня 2023 року в Офісі генпрокурора повідомили про арешт 32 млн грн найбільшого в Україні виробника металургійного глинозему та гідроксиду алюмінію. Мова йде про Миколаївський глиноземний завод, який входить до холдингу російського олігарха Олега Дерипаски.