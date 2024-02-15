У Львові внаслідок ракетної атаки росіян вранці 15 лютого повністю знищено електричну підстанцію.
Про це повідомив начальник Львівської обласної військової адміністрації Максим Козицький.
Він розповів, що ракета влучила у підстанцію, після чого почалася пожежа на площі орієнтовно 150 квадратних метрів. Її гасили впродовж двох годин. Над цим працювали 29 вогнеборців, залучали 6 одиниць техніки.
Підстанція повністю знищена. Офісні приміщення, які живилися від неї, зараз отримують електроенергію від генераторів.
Інформації про загиблих та потерпілих на цьому обʼєкті немає.
Нагадаємо, вранці 15 лютого російські війська атакували Львівську область 10 ракетами. В обласному центрі є влучання в об'єкт інфраструктури, вибуховою хвилею вибило вікна у будинках.
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У Львові внаслідок ракетної атаки росіян вранці 15 лютого повністю знищено електричну підстанцію.
Про це повідомив начальник Львівської обласної військової адміністрації Максим Козицький.
Він розповів, що ракета влучила у підстанцію, після чого почалася пожежа на площі орієнтовно 150 квадратних метрів. Її гасили впродовж двох годин. Над цим працювали 29 вогнеборців, залучали 6 одиниць техніки.
Підстанція повністю знищена. Офісні приміщення, які живилися від неї, зараз отримують електроенергію від генераторів.
Інформації про загиблих та потерпілих на цьому обʼєкті немає.
Нагадаємо, вранці 15 лютого російські війська атакували Львівську область 10 ракетами. В обласному центрі є влучання в об'єкт інфраструктури, вибуховою хвилею вибило вікна у будинках.