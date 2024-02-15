Наслідки ударів по Львову 15 лютого. Фото: Львівська ОВА

У Львові внаслідок ракетної атаки росіян вранці 15 лютого повністю знищено електричну підстанцію.

Про це повідомив начальник Львівської обласної військової адміністрації Максим Козицький.

Він розповів, що ракета влучила у підстанцію, після чого почалася пожежа на площі орієнтовно 150 квадратних метрів. Її гасили впродовж двох годин. Над цим працювали 29 вогнеборців, залучали 6 одиниць техніки.

Підстанція повністю знищена. Офісні приміщення, які живилися від неї, зараз отримують електроенергію від генераторів.

Наслідки ударів по Львову 15 лютого. Фото: Львівська ОВА Наслідки ударів по Львову 15 лютого. Фото: Львівська ОВА Наслідки ударів по Львову 15 лютого. Фото: Львівська ОВА

Інформації про загиблих та потерпілих на цьому обʼєкті немає.

Нагадаємо, вранці 15 лютого російські війська атакували Львівську область 10 ракетами. В обласному центрі є влучання в об'єкт інфраструктури, вибуховою хвилею вибило вікна у будинках.