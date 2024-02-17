Російська армія ввечері, 17 лютого, поцілила в Слов’янськ і Краматорськ Донецької області. Рятувальники дістали з-під завалів тіло жінки.
Про це розповіли голова Донецької ОВА Вадим Філашкін та заступник керівника Офісу президента Олексій Кулеба.
За інформацією Вадима Філашкіна, росіяни завдали трьох ракетних ударів по Краматорську близько 20 години. Одна з ракет поцілила у приватний сектор — зруйновано 2 будинки, пошкоджено ще щонайменше 23.
Олександр Кулеба повідомив, що в Краматорську росіяни поцілили ракетами у промзону та приватний сектор. За його словами, ймовірно, під завалами одного з будинків перебуває сім’я з чотирьох людей, зокрема два підлітки.
Згодом, голова Донецької ОВА зазначив, що з-під завалів дістали тіло 47-річної жінки. Припускається, що під завалами перебувають ще 2 людини.
Окрім того, у Слов’янську снаряд влучив у школу — під завалами може перебувати одна людина.
Нагадаємо, що вранці, 17 лютого на Дніпропетровщині у Марганецькій громаді ворожий БпЛА влучив в авто. Внаслідок ворожої атаки важкі поранення отримали двоє цивільних.
Раніше повідомлялося, що сьогодні, російські окупанти знову обстріляли дві громади Миколаївської області — Очаківську та Куцурубську.
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Російська армія ввечері, 17 лютого, поцілила в Слов’янськ і Краматорськ Донецької області. Рятувальники дістали з-під завалів тіло жінки.
Про це розповіли голова Донецької ОВА Вадим Філашкін та заступник керівника Офісу президента Олексій Кулеба.
За інформацією Вадима Філашкіна, росіяни завдали трьох ракетних ударів по Краматорську близько 20 години. Одна з ракет поцілила у приватний сектор — зруйновано 2 будинки, пошкоджено ще щонайменше 23.
Олександр Кулеба повідомив, що в Краматорську росіяни поцілили ракетами у промзону та приватний сектор. За його словами, ймовірно, під завалами одного з будинків перебуває сім’я з чотирьох людей, зокрема два підлітки.
Згодом, голова Донецької ОВА зазначив, що з-під завалів дістали тіло 47-річної жінки. Припускається, що під завалами перебувають ще 2 людини.
Окрім того, у Слов’янську снаряд влучив у школу — під завалами може перебувати одна людина.
Нагадаємо, що вранці, 17 лютого на Дніпропетровщині у Марганецькій громаді ворожий БпЛА влучив в авто. Внаслідок ворожої атаки важкі поранення отримали двоє цивільних.
Раніше повідомлялося, що сьогодні, російські окупанти знову обстріляли дві громади Миколаївської області — Очаківську та Куцурубську.