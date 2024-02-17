Російська армія ввечері, 17 лютого, поцілила в Слов’янськ і Краматорськ Донецької області. Рятувальники дістали з-під завалів тіло жінки.

Про це розповіли голова Донецької ОВА Вадим Філашкін та заступник керівника Офісу президента Олексій Кулеба.

Війська РФ вдарили ракетами та артилерією по Слов'янську і Краматорську, фото з відкритих джерел Війська РФ вдарили ракетами та артилерією по Слов'янську і Краматорську, фото з відкритих джерел

За інформацією Вадима Філашкіна, росіяни завдали трьох ракетних ударів по Краматорську близько 20 години. Одна з ракет поцілила у приватний сектор — зруйновано 2 будинки, пошкоджено ще щонайменше 23.

Олександр Кулеба повідомив, що в Краматорську росіяни поцілили ракетами у промзону та приватний сектор. За його словами, ймовірно, під завалами одного з будинків перебуває сім’я з чотирьох людей, зокрема два підлітки.

Згодом, голова Донецької ОВА зазначив, що з-під завалів дістали тіло 47-річної жінки. Припускається, що під завалами перебувають ще 2 людини.

Окрім того, у Слов’янську снаряд влучив у школу — під завалами може перебувати одна людина.

Нагадаємо, що вранці, 17 лютого на Дніпропетровщині у Марганецькій громаді ворожий БпЛА влучив в авто. Внаслідок ворожої атаки важкі поранення отримали двоє цивільних.

Раніше повідомлялося, що сьогодні, російські окупанти знову обстріляли дві громади Миколаївської області — Очаківську та Куцурубську.