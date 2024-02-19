Ексдиректора лісництва на Миколаївщині підозрюють у передачі землі фермерам. Фото з відкритих джерел

Ексдиректора державного лісогосподарського підприємства на Миколаївщині підозрюють у перевищенні службових повноважень.

За даними Миколаївської обласної прокуратури, у період з 2017 по 2020 роки він передав фермерським господарствам та підприємцям земельні ділянки державного лісового фонду для вирощування на них сільгоспкультур.

В прокуратурі зазначили, що через дії посадовця державним інтересам спричинено збитки на понад 44,6 мільйона гривень.

Примітка: відповідно до статті 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Раніше стало відомо, що миколаївського ексдепутата Юрія Крета судитимуть за незаконну передачу земель лісового фонду. Як повідомляли правоохоронці, працюючи за сумісництвом директором державного лісгоспу він незаконно роздавав землі лісництва «своєму оточенню».