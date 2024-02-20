Миколаївські патрульні затримали нетверезого водія, який скоїв ДТП.
Про це повідомили в патрульній поліції Миколаївської області.
Зазначається, що під час патрулювання Заводського району правоохоронці отримали повідомлення щодо водія автомобіля Skoda, який здійснив ДТП з припаркованим Nissan.
За словами інспекторів, у процесі спілкування у водія Skoda помітили ознаки алкогольного сп'яніння та запропонували пройти огляд, на що чоловік відмовився.
Інспектори склали на нього протоколи за керування транспортними засобами у стані сп'яніння та порушення правил дорожнього руху, які призвели до ДТП.
Нагадаємо, що нещодавно на Миколаївщині водій під дією наркотиків злетів у кювет, пасажир авто загинув на місці.
Раніше повідомлялося, що 8 грудня, приблизно о 16:00 на автодорозі Н-11 «Дніпро — Миколаїв», неподалік села Великоолександрівка Казанківської громади Баштанського району, автомобіль ВАЗ злетів у кювет. Під час медичного дослідження у крові водія виявили наркотичні речовини.
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Миколаївські патрульні затримали нетверезого водія, який скоїв ДТП.
Про це повідомили в патрульній поліції Миколаївської області.
Зазначається, що під час патрулювання Заводського району правоохоронці отримали повідомлення щодо водія автомобіля Skoda, який здійснив ДТП з припаркованим Nissan.
За словами інспекторів, у процесі спілкування у водія Skoda помітили ознаки алкогольного сп'яніння та запропонували пройти огляд, на що чоловік відмовився.
Інспектори склали на нього протоколи за керування транспортними засобами у стані сп'яніння та порушення правил дорожнього руху, які призвели до ДТП.
Нагадаємо, що нещодавно на Миколаївщині водій під дією наркотиків злетів у кювет, пасажир авто загинув на місці.
Раніше повідомлялося, що 8 грудня, приблизно о 16:00 на автодорозі Н-11 «Дніпро — Миколаїв», неподалік села Великоолександрівка Казанківської громади Баштанського району, автомобіль ВАЗ злетів у кювет. Під час медичного дослідження у крові водія виявили наркотичні речовини.