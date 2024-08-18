У Миколаєві поліцейські затримали 46 порушників комендантської години.

Як повідомляє пресслужба поліції Миколаївської області, з усіма ними були проведені відповідні профілактичні бесіди, у тому числі з приводу дотримання встановлених обмежень у період воєнного стану.

«Громадян, які перебували на вулиці у нічний час доби у стані сп’яніння та без відповідних документів, що посвідчують особу, правоохоронці доставили до відділень поліції для подальшої ідентифікації», – йдеться у повідомленні.

У Миколаєві поліція затримала майже 50 порушників комендантської години, фото: Національна поліція У Миколаєві поліція затримала майже 50 порушників комендантської години, фото: Національна поліція

Нагадаємо, у Первомайську заарештували 39-річного чоловік, який вкрав гаманець у сусідки в якому було 3 тисячі гривень.