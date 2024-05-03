Пожежа на заводі Diehl. Фото bz-berlin.

У південно-західному берлінському районі Ліхтерфельді горить металургійний завод оборонно-промислової компанії Diehl.

Про це повідомляє видання bz-berlin.

Все навкруги накрило отруйним димом. На підприємстві зберігалися сірчана кислота та ціанід міді. Існує ризик утворення ціаністого водню, який підніметься у повітря разом із димом. Мешканцям радять закрити вікна та перебувати вдома.

«Будівля повністю охоплена вогнем на чотирьох поверхах. Частина будівлі вже обвалилася. Ми гасимо тільки ззовні. Зсередини пожежу вже неможливо взяти під контроль», — повідомив речник берлінської пожежної служби, який зараз перебуває на місці пожежі Адріан Вентцель.

Пожежа на заводі Diehl. Фото bz-berlin.

Завод Diehl Defense — німецький виробник зброї, що є підрозділом Diehl Stiftung зі штаб-квартирою в Юберлінгені. Diehl Defense в основному виробляє ракети та боєприпаси. Також він виробляє засоби протиповітряної оборони.

Раніше повідомлялося, що Німеччина передала Україні нову партію військової допомоги, до якої увійшли, зокрема, снаряди, військова техніка та дрони.