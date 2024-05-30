Скриншот з відео

У російській Москві над ранок 30 травня спалахнув склад на площі 2000 квадратних метрів.

Про це повідомили у МНС Росії та російські Telegram-канали.

За даними російських еменесників, загорілася «різнорівнева виробничо-складська будівля», спершу пожежа сягала 2 тисячі квадратних метри. Проте вже незабаром площа горіння зросла до 4000 квадратних метрів.

За інформацією Telegram-каналів, горів колишній машинобудівний завод «Торос».

Скриншот з відео Скриншот з відео

«Гелікоптер Ка-32 Московського авіаційного центру ліквідує пожежу на сході Москви. Гасіння ускладнює високе пожежне навантаження будівлі, усередині знаходяться ємності з легкозаймистою рідиною», - повідомили рятувальники.

Станом на 08:30 пожежу загасили. На місці працювали 120 осіб та 40 одиниць техніки.

Нагадаємо, що увечері 7 травня масштабна пожежа спалахнула у тимчасово окупованому Луганську. Росіяни заявили, що згоріла нафтобаза та шукають «винуватців».