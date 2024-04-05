Затримання підозрюваних. Фото: СБУ

В Одесі Служба безпеки України затримала двох чоловіків, які підозрюються у підготовці ракетного удару по місцях дислокації Сил оборони.

Як повідомляє спецслужба, російські війська планували удар по штабах командування ЗСУ на південному напрямку.

Для збору розвідданих ворог залучив «агентів», які обходили вулиці в Одесі та приховано фіксували потенційні «цілі». Також чоловіки випитували інформацію про українських військових у місцевих мешканців.

«Для виконання ворожого завдання ФСБ залучила двох своїх агентів – громадян однієї з країн Південного Кавказу, які проживали в Одесі. За вказівкою російської спецслужби ці фігуранти розвідували місця базування українських військ, щоб зафіксувати їх координати на Google-картах. Після встановлення геолокацій «потрібних» об’єктів агенти збирали максимум інформації про наявний там особовий склад, військову техніку та особливості роботи», — йдеться у повідомленні.

Також підозрювані створили у місті громадську організацію, яка діяла під виглядом надання допомоги для легалізації зарубіжних громадян в Україні.

«При цьому насправді у стінах ГО іноземців намагалися завербувати до власної мережі інформаторів», — додали в СБУ.

Правоохоронці затримали чоловіків, коли вони проводили дорозвідку поблизу одного з об’єктів. Слідчі Служби безпеки повідомили обом фігурантам про підозру за частиною 3 статті 114-2 Кримінального кодексу України (несанкціоноване поширення інформації про розташування ЗСУ, вчинене в умовах воєнного стану). Наразі вони перебувають під вартою. Підозрюваним загрожує до 12 років тюрми.

Нагадаємо, що Служба безпеки України затримала працівницю дитячого садка у Харкові, яка коригувала російські ракетні удари по місту.