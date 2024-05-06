Пожежа на підприємстві з виробництва лакофарбової продукції. Фото: ДСНС

У понеділок, 6 травня, у Кропивницькому сталась пожежа на підприємстві з виробництва лакофарбової продукції. Загинула людина.

Про це повідомив начальник Кіровоградської ОВА Андрій Райкович.

Він зазначив, що пожежа не пов’язана з військовою агресією. За попереднім визначенням – це надзвичайна подія техногенного характеру.

Про пожену на підприємстві рятувальникам повідомили о 13:25. Рятувальники локалізували загорання. На місці пожежі рятувальники виявили одного загиблого.

«Дав завдання управлінню з надзвичайних ситуацій і цивільного захисту населення ОВА оперативно залучити спеціалістів ДП обласний центр контролю та профілактики хвороб до дослідження якості повітря», — додав Андрій Райкович.

Нагадаємо, що у берлінському районі Ліхтерфельді третю добу не можуть загасити пожежу на заводі, що належить компанії Diehl.