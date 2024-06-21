Підозрювана у нарузі над могилами військових у Києві

Правоохоронці повідомили про підозру 60-річній жінці, яку затримали за погром на могилах загиблих військових Дмитра (Да Вінчі) Коцюбайла, Андрія (Джуса) Пільщикова та Павла Петриченка.

Про це повідомила Київська міська прокуратура.

За даними слідства, підозрювана з хуліганських мотивів нанесла більше ніж 20 ударів палицею по могилах захисників, зірвала та поламала пам’ятні таблички, а також розбила лампадки.

Правоохоронці повідомили їй про підозру за частиною 3 статті 297 Кримінального кодексу України — наруга над могилами захисників України, вчинена з хуліганських мотивів.

Їй може загрожувати до 7 років позбавлення волі.

Нагадаємо, 20 червня в Києві пошкодили могили військових Дмитра «Да Вінчі» Коцюбайла, Андрія «Джуса» Пільщикова та Павла Петриченка.