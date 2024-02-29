У Техасі через лісові пожежі зупинили завод зі збірки ядерної зброї. Фото: GettyImages

У Панхендлі штату Техас, США, вирує лісова пожежа. Місцева влада провела масову евакуацію цивільного населення, також було призупинено завод зі збірки ядерної зброї Pantex.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на американські ЗМІ.

Зі штату евакуйовано тисячі жителів. Інформації щодо жертв стихії наразі немає. Місцева служба з надзвичайних ситуацій повідомила про знищення будинків в штаті. Крім того, було прийняте рішення щодо призупинки роботи об’єкта зі збірки ядерної зброї через загрозу поширення пожежі.

— Ми евакуювали наш персонал, другорядний персонал з об’єкта, лише з міркувань обережності, — сказав речник виробничого офісу Національного управління з ядерної безпеки в Pantex Лейф Пендерграфт.

Повідомляється, що ситуація ускладнена сильними вітрами, через які вогонь поширюється сухою травою в рази швидше. Однак рятувальники та спецслужби очікують на більш сприятливі погодні умови, які прогнозують на четвер.

Нагадаємо, на початку лютого у Чилі зареєстрували більше 180 лісових пожеж на фоні сильної спеки і засухи.