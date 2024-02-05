Наслідки пожеж у Вінья-дель-Мар. Фото: AFP

Протягом останньої доби у Чилі зареєстрували більше 180 лісових пожеж фоні сильної спеки і засухи.

Пошкоджено тисячі будівель, понад 300 людей зникли безвісти, повідомляє DW.

Представник міністерства внутрішніх справ Чилі Мануель Монсальве повідомив, що внаслідок триваючих сильних лісових пожеж загинули щонайменше 112 осіб. Ще більше 300 осіб вважаються зниклими безвісти.

За даними місцевого управління лісового господарства, лише за 4 лютого по всій країні було зареєстровано 188 лісових пожеж, охопивших близько 29 тисяч гектарів. ЗМІ пишуть про кілька тисяч пошкоджених будівель, особливо сильно постраждало курортне місто Вінья-дель-Мар на побережжі країни в 120 кілометрах від столиці Чилі — Сантьяго.

Пожежами також були серйозно пошкоджені будинки в поселеннях Ла-Естрілья і Навидад. Евакуація відбулася в місті Пічилему на узбережжі — цей населений пункт користується популярністю у серфінгістів.

Нагадаємо, в Індонезії на острові Суматра 3 грудня розпочалося виверження вулкана Марапі, який викинув стовп диму на висоту три кілометри. За кілька днів загинули 22 людини.