Центр національного спротиву повідомив, що росіяни мобілізували мешканця тимчасово окупованої території, який після отримання зброї розстріляв шістьох військових РФ.
Про це йдеться на сайті Центру.
«Розстріляні окупанти служили в артилерії й обстрілювали мирних мешканців Херсона. Потрапивши до них на службу місцевий мешканець ліквідував ворога й покинув місце служби», — йдеться у повідомленні.
Наразі окупанти намагаються марно розшукати підозрюваного. Водночас місцеві фейкові військкомати призупинили мобілізаційну кампанію в регіоні.
Раніше повідомлялося, що у Миколаєві судитимуть двох мешканців Нової Одеси за використанням пневматичної гвинтівки та вбивство військовослужбовця.
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Центр національного спротиву повідомив, що росіяни мобілізували мешканця тимчасово окупованої території, який після отримання зброї розстріляв шістьох військових РФ.
Про це йдеться на сайті Центру.
«Розстріляні окупанти служили в артилерії й обстрілювали мирних мешканців Херсона. Потрапивши до них на службу місцевий мешканець ліквідував ворога й покинув місце служби», — йдеться у повідомленні.
Наразі окупанти намагаються марно розшукати підозрюваного. Водночас місцеві фейкові військкомати призупинили мобілізаційну кампанію в регіоні.
Раніше повідомлялося, що у Миколаєві судитимуть двох мешканців Нової Одеси за використанням пневматичної гвинтівки та вбивство військовослужбовця.