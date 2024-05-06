Мобілізований до російської армії українець розстріляв шістьох окупантів. Фото: Укрінформ

Центр національного спротиву повідомив, що росіяни мобілізували мешканця тимчасово окупованої території, який після отримання зброї розстріляв шістьох військових РФ.

Про це йдеться на сайті Центру.

«Розстріляні окупанти служили в артилерії й обстрілювали мирних мешканців Херсона. Потрапивши до них на службу місцевий мешканець ліквідував ворога й покинув місце служби», — йдеться у повідомленні.

Наразі окупанти намагаються марно розшукати підозрюваного. Водночас місцеві фейкові військкомати призупинили мобілізаційну кампанію в регіоні.

Раніше повідомлялося, що у Миколаєві судитимуть двох мешканців Нової Одеси за використанням пневматичної гвинтівки та вбивство військовослужбовця.