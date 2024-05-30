Знак перед в'їздом у Херсон. Фото з відкритих джерел

Російські війська обстріляли протягом доби 16 населених пунктів Херсонської області.

Про це повідомили в Херсонській обласній військовій адміністрації.

Минулої доби під ворожим вогнем опинилися Антонівка, Дніпровське, Комишани, Придніпровське, Садове, Білозерка, Олександрівка, Новодмитрівка, Берислав, Львове, Михайлівка, Зміївка, Качкарівка, Нововоронцовка, Червоний Маяк та місто Херсон.

Російські військові поцілили у житлові квартали населених пунктів області, зокрема пошкоджено 4 приватних будинки. Були побиті гаражне приміщення та приватні автомобілі.

Через російську агресію шестеро людей дістали поранення.

Нагадаємо, що у понеділок, 27 травня, внаслідок російського обстрілу по Снігурівці загинули троє людей, ще шестеро постраждали, серед них двоє неповнолітніх.